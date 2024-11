Sport.quotidiano.net - Sinner, lezione da maestro a Fritz: Jannik è il campione delle Atp Finals

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 17 novembre 2024 – Prendete un anno perfetto e pensatelo più in grande. Aggiungete un ragazzo acqua e sapone, figlio del sacrificio sportivo e avrete il 2024 diche da oggi è anche ilAtp. Vittoria da Favola (6-4, 6-4) contro inin formissima, e la storia è segnata ancora una volta. Potenza, concentrazione e un avvio veramente a ritmi altissimi.e Taylor si studiano, cercando di non lasciare il minimo spazio l’uno all’altro. Si gioca dopo una settimana da 210mila spettatori e un grande ottimismo perché lo show dei maestri del tennis possa rimanere in città per un altro paio di anni, almeno al 2027. Sicuro è che sarà in Italia fino al termine del decennio, si intravede all’orizzonte una possibile staffetta con Milano. E si fa la storia pure sul seggiolone dell’arbitro.