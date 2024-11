Panorama.it - Sinner è storia

Jannikè nella, anzi oltre. E' lui stesso ladel tennis italiano (certamente) e promette di diventarlo anche per il tennis mondiale, travolto dalla crescita impetuosa del suo talento in un 2024 da record. Non solo i numeri (70 vittorie e 6 sconfitte) o i trofei, a renderlo unico è il modo con cui ha preso a dominare il circuito. Uno schiaffo dopo l'altro, testimoniato dalla apparente facilità con cui ha conquistato le ATP Finals di Torino, primo azzurro nella. E non finisce qui.Lo statunitense Taylor Fritz è stato un avversario degno della finale. Si è arreso con lo stesso punteggio del Roung Robin (6-4 6-4) e in meno di un'ora e mezza, come tradizione nella settimana torinese in cuiha macinato tutti come se non fosse vero che al suo cospetto c'erano i migliori tennisti al mondo.