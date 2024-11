Iltempo.it - "Servono più soldi", il metodo Lucano e le fatture false degli immigrati

«Hai messo 500? Mettici 700. mettigli 80. mettigli 300 euro, qua mettigli 280 euro. e qua a dicembre mettigli 170». È il modello Riace, la gestione dei migranti secondo il sindaco Mimmo. L'europarlamentare di Avs, rieletto al Comune calabrese, condannato in primo grado a 13 anni di carcere per la gestione dei migranti e assolto in Appello dalle accuse più gravi, è ora nelle mani della Cassazione, a seguito del ricorso della Procura che punta a dimostrare come iper gli ultimi siano stati sottratti. Tanto che parlano di «gravi irregolarità sulla rendicontazione, attinenti al complesso meccanismo della erogazione di contributi pubblici» e di «intenzioni truffaldine» che trovano fondamento nei dialoghi intercettati, «dai quali in modo inequivoco emerge il ruolo centrale nella vicenda del».