Puccini da camera con i Virtuosi della Scala. Musica e solidarietà a sostegno di Vidas

sostiene "". Domani al Teatro alla, alle 20, un tributo all’opera cameristica del compositore, a 100 anni dalla sua scomparsa; protagonisti idel Teatro alla, il soprano Mariangela Sicilia, diretti da Massimiliano Caldi (foto). L’evento, promosso da, sostiene l’hospice pediatrico Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatricoLombardia che in cinque anni ha assistito circa 180 bambini con gravi patologie. In programma: da Quartetto per archi in Re maggiore ai Tre Minuetti per quartetto d’archi e Crisantemi, inoltre romanze come "A te", "Sogno d’or", "Avanti Urania!", "Terra e mare", "Sole e amore", "Inno a Diana" e "Morire?" fino alla "Ninna nanna" ed "E l’uccellino". (info e prenotazioni visita il sito aragorn.vivaticket.it o scrivi a biglietteria@aragorn.