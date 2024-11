Ilgiorno.it - Pgt approvato. Dodici i ricorsi inoltrati al Tar

Leggi su Ilgiorno.it

Sonopresentati al Tar riguardo il Piano di governo del territorio di Legnano,in via definitiva, pubblicato dalla Regione l’11 settembre e che aveva nella giornata di lunedì scorso la chiusura dei termini per fare opposizione: secondo l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore alla Città futura, Lorena Fedeli (nella foto), è un risultato comunque positivo, ma è evidente che ci sono numerose questioni ancora aperte da risolvere, compresa quella relativa a Franco Tosi meccanica e alla viabilità interna all’area, oggetto per l’appunto di un ricorso. "Quattroriguardano ambiti di trasformazione su suolo agricolo – ha commentato l’assessore Fedeli – quindi aree di espansione della città cui l’amministrazione ha riconosciuto una valenza ambientale e che non ha voluto riconfermare; questo nella logica, determinante per il Pgt, della riduzione del consumo di suolo, imposto anche dalla normativa sovraordinata, e della rigenerazione del patrimonio dismesso.