Motta: "Nei brani conta il giudizio di mia moglie"

È la voglia di divertire divertendosi che riportaa Reggio con l’impeto, l’urgenza, le febbri di Suona! Vol. 1, raccolta di canzoni ’rivissute’ così come se le sente addosso ora e che presenta oggi all’Ariosto. Un album che, fra l’altro, segna il debutto della Sona Music Records, l’etichetta che ho creato per produrre progetti liberi pure di altri. "Il nome affiora dai miei ricordi di ragazzo, quando coi Criminal Jokers suonavamo nei locali. Al tempo Livorno era una delle città con la più alta densità di band per abitante. Questo significa che, dei i quattro gatti che ci venivano a vedere, tre erano musicisti. La cosa ci responsabilizzava molto a non sbagliare e a non dire troppe fesserie tra una canzone per non essere azzittiti da un perentorio ’sona!’". ’Volume 1’ lascia supporre l’arrivo di un ’Volume 2’.