Oasport.it - MotoGP: Raul Fernandez segna il miglior tempo nel warm-up a Barcellona. Poche indicazioni per Bagnaia

Leggi su Oasport.it

Non arrivano particolaridal-up del GP di, ultimo atto del Motomondiale 2024 diin scena sul circuito di Montmelò in sostituzione alla prova di Valencia, cancellata a causa dell’alluvione Dana. In una sessione preparatoria condizionata dalle temperature molto basse, ad imporsi è stato. Lo spagnolo in sella alla Trackhouse Racing, girando con l’anteriore morbido (così come tutti gli altri centauri ad eccezione di Miller e Quartararo), ha fermato i cronometri a 1:40.917 precedendo le Red Bull GasGas Tech3 di Pedro Acosta ed Augusto, secondo e terzo rispettivamente con +0.031 e +0.188. Bene poi la Yamaha di Fabio Quartararo, quarto a +0.236 piazzandosi davanti ad Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team), quinto a +0.241, Miguel Oliveira (Trackhouse Racing), sesto a +0.