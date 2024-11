Bergamonews.it - MADE Film Festival premia ex aequo due miglior corporate movie

Bergamo. Le prime due giornate dihanno confermato il successo di un evento che pone al centro la narrazione aziendale e il suo dialogo con il linguaggio del cinema. Ospiti illustri e una programmazione ricca hanno offerto al pubblico una prospettiva unica sulla cultura d’impresa, esplorata attraverso proiezioni e talks di alto livello.Nella serata di sabato 16 novembre si è svolta la cerimonia dizione del concorsoCompetition, che ha visto l’assegnazione Exdel premio principale,a Includere per Crescere commissionato da ELIS and BNL BNP Paribas a Save The Cut (regia di Federico Caponera, Giovanni Boscolo Marchi) e La Carrara in Humanitas commissionato da Humanitas Gavazzeni – Bergamo a Social Content Factory (regia di Nicola Martini).