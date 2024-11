Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: fra poco il warm-up, è il giorno della verità per Bagnaia e Martin

COSA SERVE A BAGNAIA PER VINCERE IL MONDIALE 9.28 Bagnaia deve sperare in un mezzo miracolo: Pecco deve vincere la gara e allo stesso tempo Martin non deve arrivare tra i primi 9, oppure il piemontese deve giungere secondo e lo spagnolo quindicesimo o peggio. 9.24 E' la giornata, il giorno del destino per Francesco Bagnaia e Jorge Martin, si decide chi vincerà questo Mondiale. 9.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up del Gran Premio di Barcellona. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Barcellona, l'ultima gara del Mondiale di MotoGP 2024. Si tratta dell'ultimo atto del duello tra Bagnaia e Martin. Bagnaia è consapevole del fatto che in questo weekend al Montmelò deve fare tutto alla perfezione per avere la speranza di vincere e finora l'italiano è stato straordinario con il primo posto nelle pre-qualifiche di venerdì, una fantastica pole position e la vittoria nella Sprint Race, che spesso in questa stagione lo ha penalizzato.