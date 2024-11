Sport.quotidiano.net - L’Italia studia da prima della classe. Spalletti, scacco alla Francia dei re: "Maldini il nostro Sinner del futuro»

C’era il tempo in cui San Siro era il tempio inespugnato. Mai battutiScala, gli azzurri, finché non è arrivata la Spagna in semifinale di Nations League nel 2021. Striscia interrotta, anche quella di vittorie consecutive (37) infilata con Roberto Mancini ct.torna oggi sul prato verde del Meazza, su cui nel frattempo ha vinto altre due volte contro Inghilterra e Ucraina. Va a caccia, dalle 20.45, di un pareggio o una vittoria contro la: entrambe darebbero agli azzurri il premio di essere testa di serie al prossimo sorteggio, dopo aver aver strappato il pass per i quarti di Nations League con la vittoria sul Belgio. Si potrà persino perdere con un solo gol di scarto per avere lo stesso risultato, chiudendo in testa il girone. Nella gara che sancì il primo ko azzurro al Meazza, quella di tre anni fa, in porta c’era “Gigio“ Donnarumma.