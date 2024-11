Liberoquotidiano.it - L'Eredità, mai visto dopo due puntate: chi incorona Christian, è nata una star in tv?

Sta riscuotendo molto successo, il concorrente de L'solo dueil ragazzo si è dimostrato un vero e proprio campione. La riprova? I 205.000 euro di montepremi. Infermiere in un reparto di neonatologia a Potenza, il ragazzo napoletano ha esordito arrivando direttamente alla Ghigliottina. Qui è riuscito a portarsi a casa 45.000 euro. La parola chiave da indovinare? "Regalo". Poi, durante la puntata successiva, ha ottenuto il via libera per la Ghigliottinai 100 Secondi vinti contro un altrettanto valido concorrente. Alla fineè riuscito a mantenere il montepremi di 160.000 euro accumulato fin dall'inizio e con la parola "sinistro" ha chiuso la sua seconda puntata a L'. E, secondo Davide Maggio,è già entrato nella storia del game condotto da Marco Liorni.