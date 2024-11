Strumentipolitici.it - Le interferenze UE in Georgia: deputati europei in piazza con l’opposizione, se non vincono i "nostri” non è democrazia e ipocrisie varie

Instiamo assistendo a un film di cui conosciamo i colpi di scena ai quali vuol portarci un copione stantio. Proprio come in Moldavia qualche settimana fa, qualunque voto che non sia favorevole ai filo-UE viene automaticamente attribuito alle pressioni di Mosca. Lo stesso accade in Italia e in altri Paesi, dove le visioni alternative sono considerate indegne e tacciate di tutti gli “ismi” negativi. Ma a Tbilisi forse hanno capito l’antifona: la piena vittoria del partito di governo indica che ini non hanno bisogno delle lezioni difasulla impartite dagli emissari di Bruxelles.La visita “amichevole” dei parlamentariLa scorsa settimana si è recata a dar manforte alle proteste deluna delegazione composta daidi otto Paesi. Si trattavi dei vertici dei comitati per gli affario per le relazioni estere dei rispettivi Parlamenti: il tedesco Michael Roth, il francese Frédéric Petit, lo svedese Eric Ottoson, il polacco Micha? Kami?ski, l’estone Marko Mihkelson, la lettone In?ra M?rniece, il lituano Žygimantas Pavilionis e il capo del comitato Difesa del Parlamento finlandese Jukka Kopra.