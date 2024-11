Ilrestodelcarlino.it - La paura in Russia. Manager sequestrato per 36 ore a Mosca. Arrestato un uzbeko

Il rapimento delsambenedettese Stefano Guidotti, 56 anni, avvenuto ail 28 giugno scorso, sarebbe stato organizzato in Italia, per opera di un cittadinodi 44 anninella mattina di ieri dagli investigatori del servizio centrale operativo della polizia e del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri di Bologna. Le indagini hanno condotto all’uomo, con passaporto russo, che vive in provincia di Ravenna e che avrebbe dato un appuntamento a Imola a undella Siad azienda che produce gas tecnico industriale, per la quale il Guidotti lavora, al fine di discutere il rilascio dell’ostaggio. Ieri il procuratore di Bologna Francesco Caleca ha reso noti i dettagli dell’operazione. "Abbiamo accertato che parte dell’attività criminosa si era sviluppata nell’imolese, dov’era stata avanzata la prima richiesta di riscatto dell’ostaggio – ha affermato il Procuratore – Alla misura cautelare siamo arrivati anche grazie alle perquisizioni e alle attività tecniche che l’hanno intercettato a Ravenna.