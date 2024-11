Israele al Papa | diritto di autodifesa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.42 "Il 7 ottobre 2023 c'è stato un massacro genocida di cittadini israeliani.Da alloraha esercitato il propriodicontro tentativi, da 7 fronti,di uccidere i suoi cittadini.Chiamare l'con altri nomi significa isolare lo Stato ebraico". Così l'ambasciata dipresso il Vaticano dopo che in un libro ilha scritto: "Per alcuni esperti ciò che accade a Gaza ha le caratteristiche di genocidio".S'indaghi per determinare se "si inquadra nella definizione tecnica di giuristi e organismi internazionali"