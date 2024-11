Spazionapoli.it - Infortunio Lukaku, rinuncia al Belgio: cosa filtra in vista di Napoli-Roma

Romelusi è infortunato prima di: quali sono le condizioni del belga a meno di una settimana dalla sfida del Maradona Ha giocato giovedì scorso contro l’Italia nella sfida di Nations League con il suo, ma ora ha già lasciato la nazionale. Romeluè infortunato e martedì farà rientro a. La decisione di accettare la convocazione del ct Tedesco sembrerebbe far parte di un accordo tra i due. Big Rom, infatti, avevato alla nazionale sia a settembre, che ad ottobre. Aveva deciso di restare ae così avrebbe promesso di fare fino al 2025, ma ha concesso uno strappo alla regola per la gara contro gli azzurri di pochi giorni fa.In campo ha lottato con Buongiorno e con Bastoni, due clienti scomodissimi, non riuscendo a lasciare il segno. E’ apparso leggermente in crescita rispetto al solito, ma la sua prestazione non è stata comunque sufficiente alper strappare punti.