Gaza-Israele, Papa Francesco durissimo: "Capire se è genocidio"

affronta con forza il delicato tema del conflitto israelo-palestinese nel suo nuovo libro “La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”. In particolare, il Pontefice esprime una profonda preoccupazione per quanto sta accadendo a, sottolineando come, secondo alcuni esperti, gli eventi in corso presentino le caratteristiche di un. Ilinvita a un’analisi attenta e rigorosa per verificare se tali atti possano essere inquadrati nella definizione tecnica fornita dai giuristi e dagli organismi internazionali.Nel testo, che anticipa i contenuti del Giubileo 2025, il Pontefice richiama alla necessità di una maggiore responsabilità internazionale di fronte alle sofferenze umane. L’appello delnon è solo una condanna della violenza, ma una richiesta esplicita di giustizia e di pace, ribadendo che nessun conflitto può essere giustificato quando a pagarne il prezzo sono i civili innocenti.