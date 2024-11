Spazionapoli.it - Formazioni Italia-Francia, Spalletti ha deciso: scelta a sorpresa su Raspadori

Leggi su Spazionapoli.it

Sono arrivate leufficiali per la sfida tra: il Commissario Tecnico Lucianoha sciolte le riserve su Giacomo, in bilico fino all’ultimo.La speranza da parte dei tifosi è che possa essere un’altra notte memorabile per la Nazionale e per i giocatori della SSC Napoli che sono impegnati in questi giorni con la selezione azzurra. Dopo la vittoria contro il Belgio, che ha visto un’ottima prova sia da parte di Giovanni Di Lorenzo che di Alessandro Buongiorno, l’obiettivo da parte degli uomini diè quello di togliersi una soddisfazione anche contro ladel CT Didier Deschamps.C’è curiosità, inoltre, anche per capire qual è lada parte del tecnico ex Napoli riguardo Giacomo: nella partita contro il Belgio,ha puntato su Nicolò Barella trequartista, mossa che sicuramente ha dato i suoi frutti.