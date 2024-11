Gaeta.it - Fermo celebra la prima giornata regionale delle vittime del dovere: onore e memoria per chi si è sacrificato

Facebook WhatsAppTwitter La città diè stata scelta come sede per ladedicata alledel, un evento istituito dalla leggenumero 12 del 2022 e approvato dalla delibera di giuntanumero 385 del 2024. Questa iniziativa rappresenta un importante riconoscimento per coloro che hannola propria vita o affrontato il rischio nei compiti di protezione della legalità. La cerimonia, arricchita dalla presenza di autorità locali e familiari, ha avuto luogo oggi, rendendo omaggio a chi ha servito lo Stato con dedizione.Cerimonia di commemorazione e partecipazione istituzionaleLazione è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento ai caduti della polizia di Stato, situato nel piazzale della questura di