Corteo acqueo in onore della Madonna della Salute | un rito che dura da 15 anni a Venezia

Facebook WhatsAppTwitter Il tradizionalevotivo allaha avuto luogo questa mattina a. L’evento, organizzato dal Gruppo sportivo artigiani di, ha visto la partecipazione di numerose imbarcazioni, incluse gondole e barche tipiche, rendendo omaggio a un’antica tradizione che celebra la grazia divina chiesta per la città nel 1630. Il, che si svolge per la quindicesima volta, esprime la devozionecomunità per la protezionecittà e dei suoi cittadini.Il: storia e significatoIlallaè un evento annuale profondamente radicato nella culturana. Le origini risalgono al 28 ottobre 1630, quando il Doge Nicolò Contarini si recò nella Basilica di San Marco per chiedere la grazia divina in un momento di grande crisi sanitaria dovuta alla peste.