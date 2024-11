Chiesa ora l’Inter fa sul serio | la formula sarebbe perfetta per Oaktree

Leggi su Ilnerazzurro.it

esse delper Federicoè cosa ormai nota da tempo, con il figlio di Enrico che, a più riprese, è stato associato aldurante le ultime sessioni di calciomercato.Nell’ultima sessione Federico è stato tagliato dal progetto tecnico juventino con l’arrivo del nuovo tecnico e ha lasciato i bianconeri per una cifra vicina ai 12 milioni per accasarsi al Liverpool. Ma in Inghilterra l’esterno offensivo si sta trovando in forte difficoltà e per questo si valuta la cessione già a gennaio. Tra le possibili destinazioni per l’esterno italiano c’è anche quella milanese.Con il mercato di gennaio in avvicinamento, Simone Inzaghi vorrebbe allungare le rotazioni per il reparto offensivo e, dunque, è tornato in auge il nome dell’esterno ex Fiorentina e Juve.alperfetto: ecco i motiviLa necessità dei nerazzurri è completare il reparto offensivo viso che dopo lo scudetto vinto lo scorso anno, le prestazioni sono leggermente calate.