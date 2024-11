Ilgiorno.it - Caserma di via Boccaccio: "Situazione indecorosa. Un pericolo per i cittadini"

sa per i residenti. E un altro anno di nulla di fatto. Un giorno qualcuno dovrà chiedere scusa agli inzaghesi". Un’interrogazione della lista di minoranza Inzago Città aperta e poi le parole durissime del sindaco Andrea Fumagalli: in aula torna la vicenda dellaincompiuta di via. E si avvicina il decimo anno dall’avvio del cantiere abbandonato, nei progetti nuovadei carabinieri, oggi rudere avvolto da macerie e degrado. Un nuovo incontro al provveditorato delle opere pubbliche sarà stato chiesto con urgenza. L’ultimo risale all’inizio di quest’anno, erano stati confermati disponibilità dei fondi (circa 2 milioni e 770mila euro), cronoprogramma e una ipotetica data di affidamento lavori. Tutto è rimasto lettera morta. Questa l’interrogazione, presentata in aula da Mauro Simone e Marialuisa Motta.