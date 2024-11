Lanazione.it - Calendario con sindaci e parroci. La solidarietà per i ragazzi disabili

Leggi su Lanazione.it

Da un parte il sindaco, dall’altra il parroco, magari divisi dalle idee ma sempre pronti a fare fronte comune quando si tratta di organizzare iniziative utili al territorio. Dodici primi cittadini delle province di Spezia e Massa Carrara, insieme ad altrettanti prelati della zona, si sono messi simpaticamente in posa davanti alla macchina fotografica per realizzare ildenominato ’Don Camillo & l’Onorevole Peppone’, nel ricordo degli indimenticabili ’scontri’ fra parroco e sindaco di Brescello nell’omonima saga cinematografica, che ha segnato un’epoca e ancora oggi viene riproposta in tv. Iniziativa a sfondo solidale organizzata dall’associazione ’Amici di Elsa’ con l’obiettivo di raccogliere fondi, proprio attraverso la vendita del, da destinare al progetto attualmente in corso al Nuovo spazio Barontini di Sarzana, organizzato per migliorare la qualità della vita di queiaffetti datà grave.