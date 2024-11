Calciomercato com – Milan Theo Hernandez salta Italia-Francia per un problema al ginocchio | le condizioni in vista della Juventus|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-17 08:30:00.com riporta quanto segue:il match di Nations League tra. Il laterale transalpino delnon saràpartita domani sera a San Siro. Il francese non ha partecipato all’allenamento di oggisquadra di Didier Deschamps a causa di una botta a unrimediata nello 0-0 dello Stade de France contro Israele e ha svolto un lavoro individuale in palestra. Uno stop precauzionale, che non desta preoccupazioni in casa. Ilalrimediato con la nazionale francese al momento non mette a rischio la presenza nel big match di sabato 23 novembre contro la Juventus.ha giocato tutti i 90 minuti giovedì scorso contro Israele allo Stade de France di Saint-Denis, nella gara in cui ha rimediato la contusione al