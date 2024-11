Inter-news.it - Bijol primo della fila per il futuro dell’Inter: richiesta alta – CdS

L’Inter lavora già per il mercatoprossima stagione. Con i possibili addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, il focus si sposta sui difensori. Secondo il Corriere dello Sport, Jakaè illista per i nerazzurri, ma laLISTA – Considerando le situazioni contrattuali di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, l’Inter deve già iniziare a lavorare alla difesa in vista del prossimo anno. Diversi i candidati valutati, ma nella lista il nome principale che spunta è quello di Jakadell’Udinese. Seguito già molto attentamente la scorsa estate, lo sloveno sta mostrando ottime qualità sia con la maglia dei friulani in campionato, sia con quellaSlovenia in nazionale. Particolarmente a EURO 2024, dove ha brillato nella difesasua rappresentativa.