Lapresse.it - Anm: “Il Csm tuteli indipendenza e autonomia magistratura”

Leggi su Lapresse.it

“Il Comitato direttivo centrale” dell’Associazione nazionale magistrati “invita il ministro della Giustizia ad adoperarsi per scongiurare il rischio di un irragionevole aggravamento della già fragile struttura organizzativa delle Corti di appello, al fine di non condannare al fallimento lo straordinario impegno degli uffici giudiziari per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr”. Lo rende noto l’Anm al termine della riunione del Comitato direttivo centrale di oggi.“È grave – si spiega nella nota – la preoccupazione dell’Anm per l’impatto che potranno avere sull’organizzazione degli uffici giudiziari, sulla loro capacità di mantenere un accettabile grado di efficienza del servizio: la recente modifica, per decreto-legge (n. 145 del 2024), alla materia della protezione internazionale con la reintroduzione dello strumento del reclamo in Corte di appello avverso i provvedimenti dei Tribunali distrettuali; la proposta emendativa dell’onorevole relatrice, presentata in sede di conversione del decreto-legge, per l’attribuzione della competenza in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo alle Corti di appello e non più alle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei Tribunali”.