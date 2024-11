Zonawrestling.net - AEW: Mariah May si conferma campionessa e si prepara a festeggiare a Full Gear

Un ardua lotta per la AEW Women’s ChampionMay contro Anna Jay in quel di Collision.Nonostante ciò, l’atleta britannica sitale e archivia definitivamente il capitolo Jay dopo le recenti settimane in faida.MAY RETAINS!! #AEWCollision pic.twitter.com/Ezt285veLR— ?????? (@WrestlingCovers) November 17, 2024 Subito dopo la conclusione del match è accorsa Mina Shirakawa ae la grafica ci ha ufficializzato un nuovo segmento previsto per la prossima settimana a.A quanto pareavrà una Championship Champagne Celebration in compagnia proprio della sua amica Mina.NEXT WEEK at #AEW, the #AEW Women's World ChampionMay will finally get her champagne championship celebration alongside Mina Shirakawa!Watch #AEWCollision on TNT!@MinaShirakawa @Mayx pic.