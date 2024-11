Ilrestodelcarlino.it - Vuelle "Ora dobbiamo uscire a testa alta"

Un altro scontro di bassa classifica si profila all’orizzonte, ma se ci avessero detto che alla 12ª giornata la Sella Cento sarebbe venuta a Pesaro con due punti in più dellaavremmo faticato a crederci. Invece la formazione capitanata dal mitico Carlos Delfino ha rimesso in sesto la sua classifica con tre vittorie nelle ultime quattro partite e si badi bene che l’unico ko è arrivato a Rimini allo scadere. Quindi si tratta di un gruppo che arriva sulle ali dell’entusiasmo, reduce dall’ultima vittoria su Cremona. Per la, che arriva invece dal disastroso match di Livorno, sarà un’altra domenica di passione, col pubblico pesarese sull’orlo della crisi di nervi. Il giorno dopo il naufragio nel Tirreno la squadra è stata strigliata dal presidente Valli: coach Leka che tipo di reazione s’aspetta? "Stiamo parlando di professionisti quindi non posso e non voglio pensare che una strigliata del presidente possa avere effetti negativi sui giocatori - risponde il tecnico albanese -.