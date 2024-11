Usano un clochard come bersaglio umano e lo uccidono tra le risate | arrestati tre giovanissimi

Leggi su Dayitalianews.com

Non è morto per una spedizione punitiva Singh Nardev,si era ipotizzato inizialmente, ma per un macabro “gioco” di alcuni ragazzini che stavano testando una pistola a salve, poi modificata, acquistata da poco. Per questo motivo sono statitre ragazzi, accusati di aver ucciso Nardev, 38enne indiano senzatetto che viveva in un casolare abbandonato di Ceglie del Campo, frazione di Bari, la sera del 31 maggio 2024. È stata eseguita la misura di custodia cautelare nei confronti di due maggiorenni, uno dei quali minore all’epoca dei fatti, e un minorenne. Altre tre persone sono indagate a piede libero per aver favorito la fuga dei tre giovani dopo l’omicidio.L’uccisione delGli inquirenti sono riusciti a risalire ai componenti del commando grazie alle immagini di videosorveglianza, ma anche grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, parente di uno dei tre, che ha confermato l’identità dei tre aggressori.