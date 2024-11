Ilrestodelcarlino.it - Un pulmino per gli anziani, si cercano fondi

Quattro associazioni unite per raccoglieree acquistare unda nove posti da mettere a disposizione della popolazione anziana dell’Alto Reno. Si va dalla pro loco di Grizzana Morandi all’Auser di Lizzano in Belvedere passando per il centrodi Grizzana Morandi e la pro loco di Corvella, quest’ultima è una realtà che opera nell’omonima frazione di Alto Reno Terme. L’operazione si chiama ‘Amico’ e si sviluppa su due direttrici: da una parte si cerca di valorizzare il territorio organizzando iniziative che ne aumentino la conoscenza e dall’altro il ricavato di questi eventi viene accantonato per arrivare alla cifra necessaria e comperare un mezzo di cui c’è parecchio bisogno vista anche la penuria dei servizi pubblici che collegano i luoghi di cura e di svago con i paesi montani per lo più abitati da