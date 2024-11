Lanazione.it - Un cordoglio unanime. L’addio di Ceccarelli scuote tutta la Montagna

(Pistoia), 16 novembre 2024 – La morte di Marco, tanto crudele quanto inattesa e assurdamente prematura, ha scatenato un’ondata di commozione come raramente laaveva saputo esprimere. Questo perché, se da una parte la potenza interiore era il suo tratto distintivo, dall’altra c’era una umanità poderosa. Proprio questo ha fatto si che le manifestazioni di vicinanza alla famiglia siano presto diventate incalcolabili. Marco le avrebbe apprezzate e liquidate con un’alzata di spalle. Chi ha avuto la fortuna di frequentarlo, o meglio ancora di averci confidenza, ricorderà con una mano sul cuore le lunghe conversazioni in cui raccontava, dal letto d’ospedale di Milano, che andava tutto bene e sarebbe tornato presto sulle barricate a difesa della sua Doganaccia. Così purtroppo non è stato e anche i suoi detrattori sono stati costretti a inchinarsi davanti alla morte di un uomo che lascia un patrimonio enorme.