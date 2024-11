Liberoquotidiano.it - Uffizi: Pd, 'governo calpesta diritti dei lavoratori e compromette gestione musei'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Lo sciopero degli addetti di Galleria dell'Accademia e Bargello (nonché Cappelle Medicee, Orsanmichele, Palazzo Davanzati) è emblematico: ilutilizza il patrimonio culturale per far cassa attaccando idel lavoro. Nei plessi facenti capo all'Accademia si sta tentando una maldestra internalizzazione di alcuni servizi cosiddetti aggiuntivi, ma effettivamente essenziali come le biglietterie e l'accoglienza.Operazione bloccata momentaneamente dal Tar della Toscana per l'approssimazione che l'ha contraddistinta". Così i deputati Pd Emiliano Fossi e Arturo Scotto sulla manifestazione di protesta svolta oggi, sabato 16 novembre, a Firenze. "Nel Polo museale fiorentino è infatti in corso un tentativo di smembramento anche della forza sindacale rappresentata dai circa 300 operai delladei servizi aggiuntivi in appalto di concessione.