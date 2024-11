Lapresse.it - Ue, lo spagnolo Abascal di Vox eletto presidente del partito dei Patrioti

Leggi su Lapresse.it

Santiagodeldi estrema destra Vox, è statoufficialmentedeleuropeo dei, rappresentato nel Parlamento europeo dal Gruppoper l’Europa, il terzo più grande dell’Eurocamera. “Come forza politica di recente costituzione, ildeiunisce partiti di 11 nazioni europee, con 86 parlamentari europei che rappresentano oltre 19 milioni di cittadini. Si colloca come il terzo gruppo più numeroso nel Parlamento europeo, dopo ilPopolare Europeo (PPE) e i Socialisti e Democratici (S&D). Istanno dimostrando di essere una forza decisiva nel Parlamento europeo, come dimostrato dalle votazioni chiave all’inizio dell’attuale sessione legislativa, come la maggioranza ‘Venezuela’ che ha ottenuto l’adozione di una risoluzione sulle frodirali nel paese.