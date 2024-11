Gaeta.it - Tragico incidente notturno a Roma: muore una studentessa e sette ragazzi feriti

Facebook WhatsAppTwitter A, nella notte tra venerdì e sabato, si è verificato un gravestradale che ha portato alla morte di unadi 21 anni. La giovane, che era partita da L’Aquila, è stata coinvolta in un sinistro che ha visto coinvolti tre veicoli nel quale oltre alla vittima,sono rimasti. Tra loro, un giovane della Valle Peligna è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.La dinamica dell’L’è avvenuto intorno alle 2 di notte sul ponte della via Tiburtina, in zona Portonaccio. Laviaggiava a bordo di un Opel Mokka insieme a un amico, mentre un altro veicolo coinvolto, una Fiat 500, aveva a bordo tre. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, l’Opel Mokka ha subito un urto molto violento, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato o di una distrazione.