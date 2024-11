Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 16 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

16, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulle ATP Finals 2024 di Torino. È il giorno delle semifinali con Jannik Sinner in campo. Il n.1 del mondo affronterà il norvegese Casper Ruud e andrà a caccia della finale dove affronterà il vincente dell’altra sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Taylor Fritz. Di scena anche le Finali di BJK Cup con le azzurre guidate da Tathiana Garbin che giocheranno contro il Giappone.Giornata importante anche per il Motomondiale a Barcellona, nel giorno di qualifiche e di Sprint Race per la MotoGP. Francesco Bagnaia cercherà di tenere in vita la lotta iridata con lo spagnolo Jorge Martin, che si trova in una chiara condizione di forza per il vantaggio in classifica generale.