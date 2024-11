Sport.quotidiano.net - Spal dimezzata contro il fanalino. Ma è un’occasione da non fallire

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo essersi sbloccata col Pineto, laè chiamata a ripetersi sul campo delLegnago Salus. Allo stadio Sandrini la squadra di Dossena avrà la possibilità di giocare davanti a oltre 700 tifosi biancazzurri che hanno esaurito i posti a disposizione nel settore ospiti con largo anticipo. La trasferta è piuttosto vicina, ma in serie C per una formazione che occupa il penultimo posto numeri del genere sono davvero tanta roba. Se domenica scorsa il tecnico si è ritrovato a dover stilare la formazione con una rosa ridotta ai minimi termini, oggi la situazione è addirittura peggiorata. A pieno regime – a parte Bruscagin che era squalificato – non rientra nessuno, se si considera che Sottini ed El Kaddouri erano a disposizione anche col Pineto e non sembrano nelle condizioni di poter giocare dal primo minuto.