Liberoquotidiano.it - "Se non è un furto questo". Scontrino choc a Roma: quanto sono costate due spremute e due tramezzini

, città eterna. dall'eterno salasso! Ne ha fatto le spese la povera Paola, mamma che ha denunciato al sito FanPage il conto di 52 euro che ha dovuto pagare alcuni giorni fa in un bar di Piazza del Popolo, il Bar Rosati, per aver consumato. udite udite. duee due! Dice la donna: “Martedì ero con mio figlio a piazza del Popolo, lui aveva appetito (ha 9 anni). Tornavamo da una visita per lui in ospedale. Ordiniamo duee due. Senza tovaglietta né altro – ha scritto la donna nel messaggio al sito d'inchiesta – ci vengono serviti i toast su un solo piattino e due tovagliolini di carta. Per la modica cifra di 52,37 euro. Se non è”. Dallosi evince il prezzo di 10 euro l'uno per i duee 12 euro l'una per le due