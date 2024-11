Liberoquotidiano.it - Se il Csm approva l'impunità per le toghe

La maggioranza semplice degli atti sbagliati non bastava, era troppo poco. Al Csm, incaricato di fissare i criteri per misurare il «parametro della capacità» di una toga e stabilire quando il suo operato è «gravemente carente», hanno scelto quella dei due terzi. Dunque, nel procedimento di valutazione dei magistrati giudicanti, la lampadina rossa accanto a un nome si accenderà quando i casi di «riforma e annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive» rappresenteranno «oltre due terzi del complesso degli affari definiti». Mentre per i pubblici ministeri la fatidica soglia sarà calcolata sul numero dei rigetti ricevuti (sempre per abnormità, travisamento, mancata valutazione delle prove eccetera) in rapporto al totale delle richieste avanzate.