Nuova ondata di furti nelle abitazioni | tre denunce in provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto

Tre furti in abitazione denunciati nella giornata di ieri, due a San Giorgio del Sannio e uno a Pietrelcina. A San Giorgio del Sannio in via Madre Teresa di Calcutta i malviventi approfittando dell'assenza del proprietario, entravano in casa forzando una porta finestra e rubavano alcuni monili in oro, un fucile con 20 cartucce a palla e 2 pistole con alcune cartucce. I malviventi, inoltre sempre nello stessa abitazione, rubavano alcuni oggetti di un valore in corso di quantificazione. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri. Anche a Pietrelcina si è registrato un furto in via Roma. I malviventi entrando da una finestra rubavano circa 1000 euro in contanti.