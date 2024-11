Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin soddisfatto del podio: “Obiettivo raggiunto, spero di ripetermi domani e chiudere i conti”

non può festeggiare già oggi. Lo spagnolo, infatti, si è dovuto accontentare del terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di2024, rimandando ala sua caccia al primo titolo in carriera nella classe regina. Ora i punti di vantaggio su Francesco Bagnaia sono 19.La gara è stata vinta proprio dal portacolori del team Ducati Factory con 942 millesimi di vantaggio su Enea Bastianini, mentre completa ilproprioator a 1.270. Quarta posizione per Aleix Espargarò a 1.857, quinta per Alex Marquez a 1.942, mentre è sesto Franco Morbidelli a 5.2. Settimo Marc Marquez a 5.3, ottavo Marco Bezzecchi a 5.5, nono Brad Binder a 5.5, mentre chiude la top10 Fabio Quartararo a 5.9.Al termine della gara su distanza ridotta, il leader della classifica generale ha analizzato quanto avvenuto in pista con un chiaro riferimento alla giornata di: “Mi sento bene, davvero un grande spettacolo! Con Enea Bastianini abbiamo vissuto una bella battaglia, davvero un duello fantastico.