Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2024 in DIRETTA: Shiffrin fa subito il vuoto, Peterlini a ridosso della top 15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.12: Nessun inserimento tra i primi 30 tra le ultime scese11.09: Niente da fare anche per la padrona di casa Phjolainen11.07 La norvegese Lysdahl sfiora la qualificazione ma è 33ma11.05: Questa la classifica dopo le prime 50 discese:1 Mikaela, USA, 52.392 Lena Duerr, GER, 52.99, +0.603 Zrinka Ljutic, CRO, 53.12, +0.734 Katharina Liensberger, AUT, 53.22, +0.835 Paula Moltzan, USA, 53.29, +0.906 Anna Swenn Laon, SWE, 53.55, +1.167 Camille Rast, SUI, 53.61, +1.228 Andreja Slokar, SLO, 53.77, +1.389 Sara Hector, SWE, 53.78, +1.3910 Melanie Meillard, SUI, 53.81, +1.4211 Michelle Gisin, SUI, 53.90, +1.5112 Ali Nullmeyer, CAN, 54.20, +1.8113 Wendy Holdener, SUI, 54.22, +1.8314 Katharina Gallhuber, AUT, 54.