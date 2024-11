Ilgiorno.it - Leonka, il nodo regolarizzazione. Il pressing sul sindaco da sinistra

IlGiuseppe Sala, per ora, tace. Ma sul caso Leoncavallo viene tirato per la giacchetta dae da destra, dalla maggioranza e dell’opposizione in Comune. Parliamo della sentenza che ha condannato il ministero dell’Interno a pagare tre milioni di euro ai Cabassi, proprietari dell’immobile di via Watteau occupato abusivamente dal 1994 dagli antagonisti. Una somma da versare a titolo di risarcimento per il mancato sgombero. I leoncavallini, in una nota, fanno sapere che "qua siamo e qua restiamo". Il futuro del centro sociale è un tema politicamente delicato. Prima ilGiuliano Pisapia e poi il successore Giuseppe Sala hanno provato a regolarizzare il, ma senza successo. Ma la sentenza che fa pagare ai contribuenti tre milioni di euro per il mancato sgombero riporta il futuro del centro sociale al centro del confronto politico.