Le renne atterrano in centro storico a Fano | mare di iniziative

, 16 novembre 2024 – È “Babbo Natale arriva a”, lo slogan scelto per promuovere il “Natale più” 2024. Un Natale rinnovato che ieri sera ha già acceso le sue luminarie, nonostante il ricco cartellone di eventi approntato per le festività natalizie dalla Pro Loco Fanum Fortunae (con la regia dell’amministrazione comunale), prenda ufficialmente il via il prossimo 30 novembre con l’inaugurazione delle tante novità che animeranno il Pincio fino al 6 gennaio. All’ombra dell’Arco d’Augusto infatti non troveranno più spazio, solo le casette di legno con i mercatini natalizi, ma anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, le giostre e la casa/igloo di Babbo Natale. Il caratteristico Presepe dei Carristi, invece, sarà collocato (senza l’aggiunta di ulteriori personaggi) all’interno dell’ex chiesa di San Francesco, un luogo in cui potrà essere arricchito di nuove suggestioni ma soprattutto permetterà di proteggerlo in orario notturno, quando negli anni passati più volte era stato oggetto di atti vandalici.