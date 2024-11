Temporeale.info - Latina / Occupazione abusiva degli appartamenti del quartiere “Colosseo”, concluso lo sgombero

Leggi su Temporeale.info

– Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’immobili di proprietàenti pubblici, nei giorni scorsi, sono state portate a termine le operazioni di messa in sicurezzasiti nel complesso residenziale meglio noto come “”. Le attività, pianificate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica .L'articolodel”,loTemporeale Quotidiano.