Romadailynews.it - Lancio di sassi contro bus a Roma: danneggiati due veicoli

Aggressione vandalica in via di Rocca Cencia, fortunatamente senza feritiCronaca di– Ieri sera, tra le 21:30 e le 21:45, due autobus in transito lungo via di Rocca Cencia, alla periferia di, sono stati presi di mira da un gruppo di persone che ha lanciatoi mezzi in movimento.L’attacco vandalico ha provocato la rottura di alcuni vetri laterali, obbligando entrambi i bus a interrompere il servizio e fermarsi per evitare ulteriori rischi per i passeggeri a bordo. Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito durante l’incidente.I carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo i fatti, hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e risalire alle motivazioni dell’atto, che ha generato preoccupazione tra gli utenti del trasporto pubblico locale e i residenti della zona.