La Cina governa l' informazione in Africa

C’è un colosso editoriale in, un conglomerato di mezzi diche si pone l’obiettivo dire presto l’interadel continente: è la. Pechino è entrato prepotentemente nel mondo dell’infotainmentno, investendo enormi budget per controllare media televisivi nazionali e locali, stringendo accordi con giornali e telegiornali per fornire in esclusiva notizie fornite dalle sue agenzie di stampa e producendo documentari che hanno lo scopo di spianare la strada alla narrativa di Xi Jinping. Pechino amministra la media company StarTimes, nelle cui casse ha versato due miliardi di dollari investiti in immobili destinati agli studios e al personale in ben 30 Paesini, da dove manda in onda più di 13 milioni di canali digitali per i suoi 20 milioni di abbonati, in aumento.