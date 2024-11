Biccy.it - Katy Perry, un fan le strappa una ciocca di extension e la espone

C’è chi chiede un selfie, chi un autografo, chi si fa firmare un disco, un libro o una rivista e poi c’è chi si porta a casa i capelli della propria celebrità preferita. Un fan dila scorsa estate ha tirato via unadidella cantante di Woman’s World. Mentre la popstar si stava divertendo in un locale, dimenandosi sulle note dell’iconica Hung Up, qualcuno ha ben pensato di prendersi un souvenir dalla sua folta chioma. Alcuni fan hanno poi visto che proprio a Barcellona un ostello ha esposto “unadelledi” sul muro dell’ingresso.Ma questi nel bagno dell’hotel cosa tengono? Una capsula dentale di Cher? O un Lines seta ultra caduto dalla borsetta di Gaga?Saw this on IG a restaurant (in Barcelona I think) has a piece of’s hairframed tf pic.