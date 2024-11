Ilrestodelcarlino.it - Jesi alla prova di Fabo Herons. Duello tra squadre in salute

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mario Boni, Ryan Hoover e. il Dream Team in canotta gialloverde Sicc al gran completo (Lupo Rossini, Rocca, Singleton, Blizzard ecc) della mitica stagione 2003/2004 conclusa con la promozione in A1: ci sono anche loro, con un ruolo di spicco nel racconto delle sfide trae Montecatini tutte, nostalgia canaglia, consumate in quella serie A2 per anni habitat naturale delle squadra di basket di due città conosciute oltre i patri confini per i successi planetari delle campionesse di fioretto l’una, per i abbastanza celebrati benefici delle sue acque termali l’altra. Dopo il recente assaggio Academy dell’8’ giornata al PalaTriccoli con i cugini della Gema (73-72 per la squadra di casa),e la Montecatini targatatornano a incrociare i loro destini sportivi in Toscana (domani PalaTagliate di Lucca, pa due alle 18, Palaterme indisponibile per lavori di ristrutturazione).