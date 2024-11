Guido Rodriguez infelice al West Ham

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Secondo quanto riferito, il centrocampista delHam Unitedin Premier League.Secondo quanto riportato dalla rivista spagnola SPORT, le esigenze fisiche del calcio inglese e l’atmosfera non sono piaciute all’ex centrocampista della Liga.Il nazionale argentino ha lasciato il Real Betis la scorsa estate per trasferirsi alHam e si sarebbe aspettato di affermarsi come un giocatore importante per Julen Lopetegui nel club londinese. Per lui, però, le cose non sono andate secondo i piani.Era un giocatore importante per il Betis sotto Manuel Pellegrini. Sarà interessante vedere se il centrocampista deciderà di tornare in Spagna nel prossimo futuro. Sta lottando per adattarsi al calcio inglese e ilHam sarà deluso dalla firma finora.è stato un titolare regolare per gli Hammers, e resta da vedere se riuscirà a giustificare la decisione dell’allenatore e dimostrarsi degno di un posto da titolare.