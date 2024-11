Quotidiano.net - Gestazione per altri, come funziona negli altri Paesi la maternità surrogata

Roma, 16 novembre 2024 – In Italia laper(Gpa oviene più comunemente chiamata) è diventata reato universale. Maall'estero? In 66esteri è regolamentata e permessa o nella forma solidale, ovvero altruistica e gratuita, o nella forma a pagamento. In alcuni Stati è previsto il ricorso a entrambe le forme mentre, pur legalizzandola, hanno imposto restrizioniil ricorso esclusivo a coppie eterosessuali e a soggetti con gravi patologie. In alcuni casi poi la riservano solo ai loro cittadini per evitare il 'turismo procreativo'. Nell'Unione Europa i principi della Convenzione di Oviedo, sottoscritta da 30, confliggono con la Gpa a pagamento: il 'Divieto di lucro' è stabilito dall'articolo 21 in cui si precisa che "il corpo umano e le sue parti non devono, in quanto tali, dare origine a lucro".