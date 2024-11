Tvplay.it - Doppia gioia Juve, firma ad un passo: Giuntoli è pronto a scatenarsi

Il dirigente dellaCristianolavora al presente e al futuro ed ha le idee chiare su cosa serve per rinforzare la rosa. Nonostante i tanti cambi tra campo e panchina ladi Thiago Motta e Cristianoè li, vicinissima alla vetta in campionato e in piena zona Playoff nella nuova Champions League. Rispetto al passato il club bianconero offre anche un discreto gioco e ciò non guasta visto le critiche dell’era Allegriana.Motta (Lapresse) TvPlaySe la classifica sorride non si può dire lo stesso per quel che riguarda gli infortuni con lache ha perso per rottura del crociato prima il leader della difesa Bremer e poi il neo acquisto Cabal, arrivato per gestire le rotazioni. Due infortuni che complicano e non poco i piani della società bianconera, che a gennaio sarà costretta a tornare sul mercato.